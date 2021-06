Covid Filippine, Duterte: "Carcere per chi non si vaccina"

FILIPPINE - Rodrigo Duterte presidente delle Filippine, minaccia il carcere per chi rifiuta il vaccino contro il coronavirus. Il New York Post dà spazio all'ultima iniziativa di Duterte, nel paese che finora ha registrato oltre 1,3 milioni di casi e più di 23.000 morti per covid. "Decidete: o vi vaccinate o vi mando in carcere", ha detto il presidente in un messaggio televisivo diffuso dopo gli ultimi dati, poco incoraggianti, sull'affluenza nei centri vaccinali.

"C'è una crisi in questo paese, sono esasperato dai filippini che non seguono le indicazioni del governo", ha aggiunto. Secondo i dati aggiornati al 20 giugno, nelle Filippine hanno completato il ciclo di vaccinazione circa 2,1 milioni di persone. Il governo punta a vaccinare 70 milioni di cittadini -sui 110 totali- entro il 2021.