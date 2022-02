Covid: fiamme in un drive through per tamponi a Mestre

VENEZIA - Il fuoco ha gravemente danneggiato il drive through di piazzale Giustiniani a Mestre, utilizzato per i tamponi. Ad essere interessata la postazione interna di una delle due tensostrutture al punto tamponi dell'Ulss 3.



Da questa mattina il servizio continua a svolgersi regolarmente con una sola linea attiva. Non si sono verificati rallentamenti, grazie anche alla concomitante e già programmata apertura del drive through di Favaro, avvenuta questa mattina.