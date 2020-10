Il Covid ferma, di nuovo, le piscine: "Un disastro"

TREVISO - Niente più bracciate, schizzi e attività in acqua. Anche le piscine oggi sono ferme e silenziose.



Il nuovo blocco a tutte le attività è un’altra mazzata per un settore che si era rimesso in moto da 5 mesi rispettando tutte le regole. “Questa scelta è sconvolgente - è lo sfogo di Roberto Cognonato, gestore del Centro Natatorio Comunale di Treviso e presidente del Comitato veneto della Federazione Italiana Nuoto.



“In questi mesi di riapertura abbiamo dimostrato che le nostre sono strutture dove si può fare attività fisica in piena sicurezza, in modo controllato e senza assembramenti” - continua Cognonato. “Qui si tiene la mascherina finché si entra in vasca. Non abbiamo avuto nessun contagio in questi mesi”.



E ora, dopo gli sforzi per rispettare le norme anti contagio, la nuova chiusura rischia di far affondare più di qualche società. “Abbiamo fatto tanti sforzi per ripartire in sicurezza. Chi ha fatto investimenti per riaprire in questi cinque mesi avrà forti difficoltà a rifarlo tra un mese perché di aiuti concreti non ne sono arrivati”.