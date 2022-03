Covid, Fedriga: "Dobbiamo andare verso un allentamento delle misure"

TRIESTE - "Oggi fortunatamente gli ospedali non sono più sotto pressione, stiamo tenendo la malattia legata al Covid lontana dal nostro sistema sanitario organizzato all'interno dei presidi. Questo ci fa ben sperare. Certezze assolute non ce ne sono".

Sperando che la situazione migliori ancora, "dobbiamo andare verso un allentamento delle misure che sono state prese nel momento in cui servivano". Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, parlando del ritorno del Fvg in zona bianca a margine di un incontro a Trieste.

"Noi dobbiamo considerare la pandemia come un temporale - ha osservato Fedriga - quando serve l'ombrello bisogna aprirlo, quando arriva il bel tempo bisogna saperlo chiudere e sfruttare quel momento di sole per prendere un po' di vitamina D. Poi se ritorna la pioggia si riapre l'ombrello. Non si può pensare che nella pandemia ci siano misure che valgono sempre e comunque in ogni momento. Bisogna affrontare il contesto in cui si sta vivendo e cercando di fare la scelta migliore".