Covid: Federfarma Veneto, operativo il servizio tamponi di fine isolamento

VENETO - Le farmacie del Veneto hanno ricevuto fin dalle prime ore della giornata di ieri un gran numero di richieste di cittadini in merito alla possibilità di effettuare i tamponi anche per la fine dell'isolamento e della quarantena. Lo riferisce Fedefarma Veneto, che ha ricevuto le indicazioni operative della Regione e le ha trasmesse alle circa 1.200 farmacie associate, che hanno potuto raccogliere le prime prenotazioni dal pomeriggio. Dopo il caos iniziale finalmente ieri sera si sono potuti eseguire i primi test per l’uscita dall’isolamento.

«Come preannunciato - commenta il presidente regionale Andrea Bellon - è stato un avvio un po' complicato, perché all'apertura ieri mattina ancora non eravamo in condizione di effettuare il servizio, ma ci siamo rapidamente allineati nel corso della giornata. Devo dire che le richieste che abbiamo ricevuto fin da subito sono state tantissime: questo da una parte valorizza l'ulteriore impegno che si sono assunte le farmacie per snellire le attese per i test di fine quarantena e fine isolamento, dall'altra è evidente che con questi numeri nemmeno le farmacie possono garantire di trovare sempre posto 'oggi per oggi', ma sicuramente è come se ci fossero 1.000 punti tampone in più per i cittadini che attendono di uscire dall'isolamento. Molte nelle scorse settimane hanno già investito per potenziare il proprio organico o la propria struttura - conclude - e sono certo che anche altre lo faranno alla luce di questa ulteriore responsabilità».