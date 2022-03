Covid: fase di rialzo in Veneto, +6.061 contagi in 24 ore 

VENEZIA - Si conferma la fase di rialzo dei casi Covid in Veneto, anche gli esperti attendono per parlare di effettiva nuova ondata. I nuovi contagi sono stati 6.6061 nelle ultime 24 ore, 13 le vittime. L'incidenza di positivi sui tamponi è del 9,23%. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il numero di quanti hanno contratto il virus dall'inizio dell'epidemia sale a 1.408.158, quello dei decessi a 14.028. Balzo all'insù per il dato dei soggetti attualmente positivi, 63.811 (+ 3.144).

Regge invece la situazione negli ospedali: i malati Covid ricoverati in area medica sono 764 (-1), quelli nelle terapie intensive 55 (-1). Resta su numeri residuali l'attività vaccinale. Ieri sono state fatte complessivamente 3.986 somministrazioni, delle quali 210 prime dosi.

TRIESTE - Oggi in Fvg su 4.424 tamponi molecolari sono stati rilevati 354 nuovi contagi (8,00%). Sono inoltre 5.828 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 691 casi (11,86%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 6, i pazienti ospedalizzati in altri reparti diminuiscono a 128. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. La fascia più colpita è 40-49 anni (18,28%); oggi si registrano 11 decessi, persone di età compresa tra 65 e 94 anni.

Il numero complessivo dei decessi è 4.860 (il totale è stato ridotto di un'unità in seguito a una verifica sui sistemi informativi), con la seguente suddivisione territoriale: 1.190 a Trieste, 2.312 a Udine, 922 a Pordenone e 436 a Gorizia. I totalmente guariti sono 296.188, i clinicamente guariti 151, mentre le persone in isolamento risultano essere 19.737. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 321.070 persone con la seguente suddivisione territoriale: 69.874 a Trieste, 132.824 a Udine, 77.603 a Pordenone, 36.009 a Gorizia e 4.760 da fuori regione. Il totale dei casi positivi è stato ridotto di 2 unità in seguito a un tampone antigenico non confermato da test molecolare a Pordenone e alla revisione di un caso a Udine.

Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale, sono state rilevate le seguenti positività: all'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un ausiliario, 7 infermieri, 4 tecnici, un dietista, un dirigente, 4 medici, 2 operatori socio sanitari; all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale di un veterinario, 7 infermieri, un medico, 3 operatori socio sanitari, 3 tecnici, un'ostetrica, uno psicologo; all'Irccs Cro di Aviano un infermiere. Relativamente alle residenze per anziani del Friuli Venezia Giulia si registra il contagio di un ospite e di 19 operatori.