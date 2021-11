Covid in Europa, tutti i numeri della quarta ondata. Terza dose, Italia accelera

EUROPA - Coronavirus in Europa, quarta ondata in corso con numeri e contagi in salita in tutto il continente.

E mentre i Paesi tornano a misure sempre più restrittive per limitare la diffusione del virus, con l'Austria capofila che da ieri ha disposto il lockdown per i non vaccinati, l'Italia accelera sulla terza dose - "A breve incontrerò il ministro Speranza e gli scienziati per esaminare le evidenze scientifiche e per continuare senza indugio nella terza dose. Si arriverà progressivamente ad abbassare l’età, lo faremo a breve", ha spiegato ancora ieri il commissario all'emergenza Figliuolo -, mentre valuta la proroga dello stato d'emergenza in scadenza il 31 dicembre prossimo. In rialzo intanto i contagi in Francia, Danimarca e Germania, dove l'incidenza ieri ha toccato il 'record' più negativo di sempre".