Covid, in due anni in provincia di Treviso oltre 2mila vittime

TREVISO - Era il 21 febbraio 2020 quando all’all'ospedale di Schiavonia furono scoperti i primi due pazienti Covid, entrambi vivevano a Vo' Euganeo, in provincia di Padova. C’è la prima vittima di Covid. E’ l’inizio della pandemia. Da lì, la decisione di fare i tamponi a tutta la popolazione di Vo' Euganeo, chiudere l'ospedale di Schiavonia e mettere le tende riscaldate fuori dagli ospedali. Il giorno dopo , Vo' Euganeo diventa zona rossa, viene sospeso il Carnevale di Venezia e vengono allestite 56 tende in prossimità dei pronto soccorso degli ospedali per far fronte all'arrivo dei pazienti positivi. Il 1 marzo 2020 tutto il Veneto diventa zona rossa.



Da quei giorni sono passati due anni. In Veneto 1.303.219 persone sono rimaste contagiate dal virus, e 13.726 le vittime. Nella Marca sono state 2.192 le vittime e 229.310 i contagiati. Oggi per la prima volta dopo mesi, in Provincia di Treviso, i trevigiani alle prese con il virus sono meno di 10mila con 271 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Numeri che ci fanno guardare avanti con ottimismo ma ci ricordano anche che la pandemia non è ancora finita. Sul fronte ospedaliero sono 156 le persone ancora ricoverate nei reparti Covid, di cui 7 in terapia intensiva.



“Tutti noi ricordiamo perfettamente l’angoscia di quelle giornate e tante volte, riavvolgendo il nastro, riviviamo le medesime emozioni, dalla paura del contagio al lockdown, dalla crisi economica alle tensioni sociali. La speranza, lo sconforto, la fragilità, la fiducia. Credo che oggi - le parole del sindaco di Treviso, Mario Conte - il segnale da lanciare e il messaggio più importante da diffondere e da condividere con tutti voi sia quello della libertà, del lasciarsi alle spalle tutta la negatività che, purtroppo, abbiamo dovuto vivere. Sono consapevole che c’è ancora strada da fare: dobbiamo ritrovare la pace nei rapporti, nel confronto, perché tutti noi, sul lavoro e nella nostra vita di tutti giorni abbiamo visto amicizie intiepidirsi, raffreddarsi o incrinarsi per colpa della pandemia. Recuperiamoli. Così come vedo voglia di stare insieme, di costruire qualcosa di nuovo senza fare i conti con il “forse”, senza quella paura che non ci faceva guardare più in là. È arrivato il momento di ripartire, con la sicurezza che non si può e non si deve più tornare indietro”.