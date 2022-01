Covid, dopo intimidazioni, a Venezia solo tamponi prenotati

VENEZIA - In seguito alle ripetute intimidazioni agli operatori sanitari e a comportamenti illeciti l'Uss 3 Serenissima di Venezia ha deciso di effettuare i tamponi Covid solo a chi sarà regolarmente prenotato. "Intimidazioni e forzature inaccettabili da parte degli utenti sugli operatori sanitari ai drive through - dice il Direttore Generale, Edgardo Contato - portano da domani a negare l'accesso a chi è senza prenotazione".

La decisione, secondo l'Ulss, è stata presa dopo gli ennesimi episodi di aggressione verbale verso medici e infermieri ai punti tamponi. "Le pressioni e le intimidazioni che avete dovuto subire - scrive Contato agli operatori - ci lasciano sconcertati: a nome di tutta l'Azienda sanitaria vi esprimo la mia solidarietà, oltre al grazie sincero per l'impegno con cui state lavorando.

Considero grave che non si comprenda gli ingenti sacrifici che il personale sanitario, e voi in primis, sta facendo in queste settimane, da mesi, e anzi da due anni ormai". Alla Direzione è stato segnalato come nelle ultime serate gli operatori abbiano dovuto ricorrere alla scorta della sicurezza per la consegna degli esiti, come gli utenti in coda abbiano preteso con l'intimidazione il proseguimento dell'attività oltre l'orario di chiusura nella notte, come addirittura si siano registrate forzature ai percorsi di avvicinamento delle autovetture alla postazione in cui si effettuano i tamponi".