Covid, donna in gravi condizioni, per 'salvarla' Penelope nasce prematura

VENEZIA - La febbre sale e Camilla non riesce ad alzarsi dal letto. Il 25 marzo Camilla è già in un letto in ospedale.



"La bimba fa dei miglioramenti, ma la vicinanza della madre può essere determinante nel percorso di cura - spiega il primario dei reparti di pediatria e di patologia neonatale a Mestre Paola Cavicchioli- .In accordo con mamma Camilla, decidiamo allora di farla tornare all'ospedale, ricoverandola in una stanza di pediatria assieme alla figlia Penelope, in isolamento, affinché possano finalmente stare insieme".



Venerdì 9 aprile nella stanza delle api di pediatria Camilla stringe Penelope per la prima volta e piange per un giorno intero. "Penelope si attacca al mio seno e non smetto di piangere quando vedo che per la prima volta si alimenta da sola - racconta -, non smetto di piangere quando vedo che il mio sforzo per continuare a stimolare la produzione del latte materno è ripagato".



Sette giorni dopo le dimissioni. Camilla è completamente guarita. Penelope è sana e normopeso.



Penelope, Camilla e Piero adesso sono nella loro casa a Murano.



"Non c'è lieto fine che possa fare più felice un ospedale e un'azienda sanitaria - dice il direttore generale dell'Ulss 3 Serenissima Edgardo Contato -. Lavoriamo tutto il giorno e tutti i giorni per impedire al Covid di diffondersi, vaccinando e prevenendo il contagio".