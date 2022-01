Il Covid dilaga, anche Vittorio Veneto finisce in "fascia nera"

VITTORIO VENETO - Il Covid dilaga. I contagi, favoriti con tutta probabilità dalla variante Omicron, continuano ad aumentare. L’ultimo report riguardante la provincia di Treviso parla di decine di comuni in “fascia nera”: in tanti territori, infatti, è stata superata la soglia dei 1750 contagi ogni 100mila abitanti. Nel nostro territorio pochi comuni “resistono”: Conegliano, Tarzo, Miane Farra di Soligo, Cappella Maggiore, Sarmede, Cordignano, Orsago e Godega rimangono in “zona rossa”.

In “zona nera”, invece, finiscono Vittorio Veneto, Revine Lago, Fregona, Cison di Valmarino, Follina, Valdobbiadene, Pieve di Soligo, Refrontolo, San Pietro di Feletto, Susegana, Santa Lucia di Piave, Mareno di Piave, Vazzola, San Fior, San Vendemiano, Codogné, Colle Umberto e Gaiarine. La zona nera non introduce nuove restrizioni, visto che il colore fa riferimento solo al numero di contagi. Settimana dopo settimana i comuni trevigiani e intere aree della Marca si stanno colorando di nero. I report di oggi fa riferimento alla settimana compresa tra l’1 e il 7 gennaio.