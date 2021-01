Covid, dal 1 dicembre al 22 gennaio più morti in Veneto che in Lombardia

VENETO - Dal primo dicembre al 22 gennaio i decessi da Covid-19 in Veneto hanno superato quelli della Lombardia. Come riporta il Fatto Quotidiano, infatti, i morti (in questo arco di tempo) in Veneto sono stati 4.653, in Lombardia 4.605. L’ultimo bollettino relativo alla regione veneta parla di 1.194 contagi nelle ultime 24 ore e di 75 decessi.

Gli infetti da inizio epidemia raggiungono quota 303.683, i morti sono 8.439. Continua a scendere la pressione sugli ospedali: i pazienti Covid ricoverati in area non critica sono 2.416 (-49), quelli nelle terapie intensive 321 (-12).

In provincia di Treviso, invece, i contagi sono tornati a salire. Dopo i 92 casi di giovedì, ieri sono stati registrati 226 nuovi contagi. Il numero dei casi registrati dall’inizio della pandemia nel trevigiano sale a 59.732.

Leggi anche