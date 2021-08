Covid, da mezzanotte 22mila nuovi posti per la vaccinazione

TREVISO - Dalla mezzanotte di oggi disponibili 22mila nuovi posti per le vaccinazioni anti-Covid senza limiti di accesso a seconda dell’età. L’iniziativa, chiamata “Fast Vax”, punta ad offrire ai trevigiani la possibilità di ricevere la prima dose di vaccino questa settimana.



I nuovi posti infatti, che vanno ad aggiungersi alle prenotazioni già disponibili, saranno a disposizione per una settimana: da venerdì 6 al 13 agosto.



“Invito tutti coloro che non si sono ancora vaccinati a utilizzare i posti aggiuntivi messi a disposizione – commenta il direttore generale dell’Ulss2, Francesco Benazzi -. Un invito particolare va ai giovani, più esposti alla variante Delta, e al mondo della scuola, sia al personale che agli studenti, per i quali la vaccinazione è importante per poter riprendere l’anno scolastico in presenza con maggiore tranquillità”.



Le modalità di prenotazione dei posti sono quelle consuete, utilizzando il Portale Regionale MyPrenota attraverso il sito dell’Ulss 2.



Intanto l’Ulss2 con le 6.849 dosi somministrate ieri ha raggiunto quota 1.003.274 vaccinazioni fatte, con una copertura, con ciclo completo, del 60,5 % della popolazione over 12.



Per quanto riguarda i ricoveri la situazione negli ospedali trevigiani è stabile da alcuni giorni. All’ospedale Ca’ Foncello di Treviso i pazienti ricoverati per Covid sono complessivamente 9: 2 sono in Terapia Intensiva, 2 in Pneumologia e 5 in Malattie Infettive. All’ospedale di Vittorio Veneto i pazienti Covid ricoverati sono 24: 17 in Medicina Generale e 7 in Ospedale di Comunità. Nessuno dei ricoverati risulta vaccinato e l’età media dei ricoverati è di 53 anni, ma il più giovane ne ha solo 17 anni.