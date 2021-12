Covid, da domani attivo il punto tampone di Casier solo per gli studenti

CASIER - Da domani, venerdì 17 dicembre, sarà attivo il punto tamponi in modalità drive-in di Dosson di Casier, nell’area industriale Est di via Mattioli, dedicato esclusivamente agli studenti sempre esibendo la mail di invito.



L’Ulss2 con questa riorganizzazione punta a snellire le code al Covid point dell’ex Dogana a Treviso ormai preso d’assalto da settimane e facilitare l'accesso degli alunni, soprattutto i più piccoli, evitando lunghe attese.



Dunque da domani al centro tamponi di Dosson potranno recarsi i bambini e ragazzi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie delle provincia che devono sottoporsi a tampone per il monitoraggio in ambito scolastico. Il punto tampone sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 20, la domenica dalle ore 8 alle ore 12. Oltre a Casier altri due Covid point dedicati agli studenti: a Conegliano (presso il Distretto di via Galvani) e Castelfranco Veneto ( Melodi, Via Staizza, 63) lunedì al sabato dalle 8 alle 17, la domenica dalle ore 8 alle ore 12.



"Abbiamo deciso di dedicare tre Covid Point, uno per ogni Distretto, esclusivamente allo screening scolastico - spiega il direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi - per ovviare alle problematiche verificatesi nell'ultimo periodo, a seguito del continuo incremento dei casi tra i ragazzi. Si tratta di uno sforzo non indifferente per noi, considerato che a differenza del primo periodo Covid abbiamo tutti i fronti aperti: per questo rinnovo l’invito alla popolazione a rispettare le regole, evitando tutti i possibili comportamenti a rischio”.