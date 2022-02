Covid, Crisanti e la villa del '600: "Non ho preso una lira da pandemia"

ITALIA - "Ho preso l’impegno di non guadagnare una lira da questa epidemia, ho rifiutato proposte di consulenze. Non ho mai preso una lira da nessuna parte". Il professor Andrea Crisanti prova a fare chiarezza una volta per tutte dopo le notizie relative all'acquisto di Villa Priuli in Val Liona, in Veneto, un edificio del '600 "Io e mia moglie abbiamo posizioni apicali da 15-20 anni a Londra, ho una casa a Chelsea che è il quartiere più costoso del mondo", spiega il microbiologo ad Agorà.

Crisanti è uno dei volti più noti tra gli esperti covid in Italia. "Ho preso l’impegno di non guadagnare una lira da questa epidemia, ho rifiutato proposte di consulenze", dice, tornando a parlare dell'acquisto dell'immobile. "Io e mia moglie vogliamo aprire questo edificio al pubblico, organizzare eventi. Acquistare una villa storica, con una serie di vincoli, è un atto di coraggio. I proprietari di ville storiche sono custodi del patrimonio: ci si prende carico di un bene e si apre al pubblico".