Covid, crescono i contagi nella Marca ma nessun paziente nelle Terapie Intensive

TREVISO - I numeri dei contagi in Provincia di Treviso confermano il trend di crescita: solo nell’ultima settimana è stato registrato un aumento del 40% dei casi e la fascia più colpita resta quella dei giovani under18. Non si parla ancora di quinta ondata ma Omicron 2 è la variante più contagiosa, riscontrata nel 30% dei casi, e i dati lo confermano.



Sono 9.278 i trevigiani attualmente alle prese con il virus. Il tasso dei casi è salito a 646 ogni 100mila abitanti che sale a 837 ogni 100mila nella fascia 0-12 anni con diverse classi in quarantena. La buona notizia arriva dagli ospedali: nonostante l’aumento dei contagi a livello provinciale, la variante risulta meno aggressiva e i ricoveri scendono. Nei reparti di Terapia intensiva degli ospedali della Marca non ci sono più pazienti Covid. Restano, invece, un centinaio i pazienti positivi ricoverati in area medica, la maggior parte non è vaccinata.



A fronte dei numeri attuali l’Ulss2 ha deciso di mantenere i posti letto per i pazienti Covid. “Terremo attivi 100 posti Covid negli ospedali di Treviso e nell'ospedale di comunità a Vittorio Veneto, almeno fino a quando non arriverà la bella stagione - ha confermato il direttore generale dell’Ulss2 Francesco Benazzi - Non possiamo permetterci di abbassare la guardia. Vittorio Veneto resterà Covid hospital perché non usciremo da questo nuovo aumento dei contagi prima di un mese”.