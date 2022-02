Covid, contagi in calo nella Marca: da domenica chiudono i Covid Point di Casier e Castelfranco

TREVISO - La curva dei contagi continua a scendere. I contagi nella Marca sono in calo. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.625 nuovi casi di positività al Covid-19 per un totale di 19.769 trevigiani alle prese con il virus, erano quasi 25mila lunedì. Calano, anche se più lentamente, i ricoveri negli ospedali della Marca che ad oggi contano 268 pazienti positivi al Covid.



Proprio in considerazione della diminuzione dei contagi è notevolmente calato anche l’afflussi ai punti tampone l’Ulss 2, complice la possibilità di effettuar ei tamponi di fine isolamento o quarantena nelle farmacie. Per questo l’azienda ospedaliera ha deciso di chiudere due Covid point riservati agli studenti. Da domenica 13 febbraio chiuderanno il punto tamponi di Dosson di Casier e quello di Castelfranco Veneto al parcheggio del Melodi.

Da mercoledì 16 febbraio, invece, i Covid point di Altivole all’ex Velo, Conegliano alla Zoppas Arena e di Treviso all’ex Dogana chiuderanno alle ore 17.



Si ricorda che le fasce orarie di accesso ai Covid point, a seguito dell’attivazione del portale di prenotazione per i positivi che devono uscire dall’isolamento, sono differenziate tra prenotati e non prenotati.

Per i Covid Point di Altivole, Conegliano e Treviso, dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 14, mentre per Oderzo dalle 8 alle 12. Mentre per chi deve effettuare un tampone per accertare l’eventuale presenza del Covid o i contatti di positivi, può recarsi nei Covid Point senza prenotazione il pomeriggio: da lunedì alla domenica dalle 14 alle 19 ad Altivole, Conegliano e Treviso ( da mercoledì 16 febbraio dalle 14 alle 17) e dalle 12 alle 16.30 a Oderzo.



In entrambi i casi, prenotazione o accesso libero, per fare il tampone è necessario avere la ricetta del medico di base o lettera di convocazione del Sisp.