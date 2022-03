Covid, contagi in aumento nella Marca: "La variante Omicron 2 nel 30% dei casi"

TREVISO - In Provincia di Treviso sono 1.242 i nuovi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore, per un totale di 8.202 trevigiani alle prese con il virus. I più colpiti sono gli studenti under18, con una incidenza in crescita pari a 743 casi su 100mila abitanti. Le classi delle scuole della Marca attualmente raggiunte da provvedimenti sono 335 di cui 49 in quarantena.



La variante Omicron 2 sta ormai prendendo il posto di Omicron. “Il 30% dei casi nel trevigiano è Omicron2 - conferma l’Ulss2 - E’ la variante del virus più contagiosa, ma fortunatamente i sintomi sono meno problematici dal punto di vista respiratorio”.



La buona notizia, infatti arriva proprio dagli ospedali: nonostante l’aumento dei casi i ricoveri ospedalieri continuano a diminuire. “Ad oggi sono 96 i pazienti positivi ricoverati, di cui 24 si trovano negli ospedali di comunità a Treviso e Vittorio Veneto e nessun bambino è ricoverato. In terapia intensiva è rimasto un solo paziente positivo. Registriamo un paio di nuovi ricoveri a settimana e tutti quelli che arrivano non sono vaccinati contro il Covid”, spiega il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi - Oggi il tasso dei ricoveri è pari a 3,9 su 100mila abitanti nel picco della quarta ondata eravamo a 9,5 casi su 100mila”.



Resta alto il numero dei sanitari positivi al virus e quindi costretti a rimanere a casa in isolamento. Oggi sono 122 i dipendenti Ulss2 in quarantena. “Questi non si sono contagiati in ospedale ma in ambito familiare”.