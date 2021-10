Covid, coniugi ricoverati in condizioni gravissime

PADOVA - Rimangono in condizioni molto gravi e sono ricoverati nella stessa stanza della terapia intensiva di Padova.



Si tratta di due coniugi dell’Europa dell’Est non vaccinati e contagiati dal Covid una decina di giorni fa.



Avevano problemi respiratori e sono stati ricoverati. Confermata la diagnosi di Covid, sono stati ricoverati subito, prima in stanze separate poi insieme in una cosiddetta ‘box Covid’.

Ora stanno lottando tra la vita e la morte, in due letti appaiati, attaccati ai respiratori.