Covid, in Veneto classe "chiusa" con un solo positivo: "Così non può funzionare"

VENETO - La Regione Veneto modifica il protocollo per il trattamento dei contagi da Coronavirus nelle scuole elementari e medie. La decisione è stata presa per l'aumento del 30% circa dei casi secondari, riscontrato in regione da novembre a oggi. Il protocollo prevede ora che in caso di una positività tra gli alunni si chiuda la classe, a partire dalla seconda elementare in su.

La decisione viene comunicata dalla scuola, che porrà i bambini in didattica a distanza; al decimo giorno gli alunni verranno sottoposti a tampone molecolare. Se ci sono genitori contrari, il medico di base valuterà se vi sono sintomi, e in caso di assenza di sintomi il bambino potrà tornare a scuola nel 14esimo giorno. Se i sintomi persistono il rientro avverrà quando saranno finiti. Il precedente protocollo prevedeva l'isolamento per il caso positivo, l'effettuazione di tamponi a tutta classe e, se non ci fosse stato un secondo caso, i bambini potevano continuare a frequentare la classe ma restando a casa nelle altre ore.

“Le motivazioni del cambio di protocollo – dichiarano in una nota i consiglieri regionali del Pd - riguardano l’impossibilità di effettuare un efficace tracciamento, visto l’alto numero di positivi ogni giorno. Tuttavia, invece di implementare il servizio, si preferisce una scorciatoia, che equivale a lavarsene le mani. Già da settembre si doveva pensare a un potenziamento del sistema di tracciamento e assistenza, con delle Usca dedicate esclusivamente alla scuola, condividendo le procedure con i dirigenti. Questa nuova procedura però non può funzionare: chiediamo alla Regione di rivedere ulteriormente i protocolli, subito, dando ascolto alle voci di insegnanti e genitori, preoccupati sia per l’aspetto sanitario che per quello didattico”.