Covid in Cina, Usa pensano a test di ingresso

STATI UNITI - Anche gli Stati Uniti valutano nuove misure di prevenzione per i viaggiatori dalla Cina in seguito all'ondata di Covid nel Paese. Al vaglio ci sarebbero misure simili a quelle decise dal Giappone e dalla Malesia per i viaggiatori dalla Cina. Tokyo richiede per l'ingresso un test Covid negativo, mentre la Malesia ha imposto misure di tracciamento e sorveglianza. In Italia, a Malpensa, è richiesto un tampone molecolare a chi arriva dalla Cina. La disposizione è valida fino al 30 gennaio. Si tratta di una misura di prevenzione per lo screening delle varianti del virus, precisa la Regione, e il tampone non è obbligatorio.