Covid Cina, cluster 'feroce' in centro a Pechino

MONDO - In Cina test di massa contro il coronavirus nel distretto più popoloso di Pechino, quello di Chaoyang, a causa di una ''feroce'' epidemia nell'area, come ha riferito il portavoce dell'amministratore locale Xu Hejian in una conferenza stampa. Da oggi e per tre giorni la popolazione locale sarà quindi sottoposta al test per il Covid-19, come ha spiegato la commissione sanitaria municipale. La decisione è stata presa dopo che da giovedì a ieri sono stati diagnosticati 166 ''infezioni a grappolo'' legate al bar di un supermercato, a Chaoyang.

Di questi casi, 145 erano clienti del bar. Ieri sono stati confermati 29 casi a trasmissione locale e 22 asintomatici. ''Al momento esiste ancora il rischio di un'ulteriore diffusione. Il compito più urgente al momento è rintracciare la fonte del cluster e anche gestire e controllare i rischi", ha affermato Xu, aggiungendo che Pechino deve prevenire l'emergere di "amplificatori dell'epidemia".

Due edifici che ospitano centinaia di residenti in un complesso di Chaoyang sono stati messi in quarantena dopo un singolo caso positivo. Intorno al complesso sono state installate grandi barricate di metallo. Il personale in tute ignifughe munite di disinfettante è entrato nell'edificio e alle uscite sono stati messi in servizio agenti di sicurezza e polizia. Diverse attività commerciali nelle vicinanze sono state poste in isolamento temporaneo con il nastro della polizia e il personale di sicurezza è arrivato per bloccare le uscite.