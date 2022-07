Covid, Cimo: "Il 71,1% medici danneggiati da malattia"

VENEZIA - Le condizioni di lavoro durante il periodo Covid-19 hanno influito "molto" o "abbastanza" sulla salute psico-fisica del 71,1% del personale medico della sanità veneta. In questo stesso periodo il 70,3% dei dottori dipendenti nelle corsie regionali ha subito un'aggressione fisica o verbale.

Il dato emerge da un sondaggio effettuato a giugno e luglio dal sindacato Cimo-Fesmed del Veneto, e presentato a livello preliminare alla quarta Commissione del Consiglio regionale. I risultati emergono da 128 questionari sui circa 1.000 inviati agli iscritti della Federazione; il 51% ha risposto dalla provincia di Venezia. Sono circa 7.054 i medici dipendenti del Veneto.

Dei medici consultati, il 59.4% ha risposto di aver contratto il Covid-19, in una delle sue forme. Il 67,2% ha detto di conoscere personalmente da 2 a 10 colleghi che si sono ammalati durante il servizio negli ultimi 10 anni per patologie cardiovascolari, ortopediche, psichiatriche, di deficit sensoriale e neoplasie. Il 48,5% ha riferito di aver sviluppato una o più malattie durante il servizio (cardiovascolare, ortopedica, psiconeurologica), il 28.8% ha conseguito limitazioni per il lavoro notturno.

"Con tutti i limiti di questo sondaggio - commenta il presidente regionale, Giovanni Leoni - il primo dato è la numerosità delle risposte, sulla base dei risultati ottenuti. Cimo Fesmed consiglia alle istituzioni preposte una analisi dettagliata sui temi in oggetto, perché i nostri dati sono preoccupanti per quanto riguarda la salute e le condizioni di lavoro dei medici dipendenti del Veneto, e sarebbe auspicabile conoscere la realtà del fatti in modo più approfondito".