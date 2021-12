Covid, centri tamponi aperti anche a Natale

TREVISO - Super lavoro per punti tampone della Provincia di Treviso, che ogni giorno somministrano almeno 8mila tamponi. Il moltiplicarsi dei contagi nella nostra Provincia, che conta attualmente oltre 12 mila trevigiani alle prese con il virus, non permette pause. Così, per rispondere all’alta richiesta, l’Ulss2 terrà aperti alcuni Covid point anche la mattina di Natale. Sono il centro tamponi all’ex Dogana a Treviso, dalle 8 alle 11, a Conegliano alla Zoppas arena con orario 8-11 e l’ex Velo di Altivole dalle 8 alle 11. Il giorno di Santa Stefano, invece, i centri tampone attivi saranno quattro: a questi si aggiunge il Covid Point all’ex Foro Boario di Oderzo. Aperti dalle 8 alle 12.



Gli altri giorni, invece, compreso la vigili di Natale i punti tampone saranno sempre aperti. In particolare Treviso, ex Dogana ( viale della Serenissima), dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, domenica dalle 8 alle 13.



Oderzo, al Foro Boario (via Donizetti), dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 16.30.



Dosson di Casier, area industriale est (via Mattioli) esclusivamente dedicato agli studenti per gli screening scolatici in caso di quarantena o monitoraggio. Dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20, domenica dalle 8 alle 12,



Conegliano, palasport Zoppas Arena (viale dello Sport 2), dal lunedì al sabato dalle 8 alle 17, domenica dalle 8 alle 12.



Conegliano, Distretto socio sanitario (via Galvani, 4) esclusivamente dedicato agli studenti per gli screening scolatici in caso di quarantena o monitoraggio. Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 18, domenica dalle 8 alle ore 12.



Altivole, area ex Velo, (via Piave 55), dal lunedì al sabato dalle 8 alle 17, domenica dalle 8 alle 12.



Castelfranco, nel parcheggio davanti alla discoteca Melodi (via Staizza 63) esclusivamente dedicato agli studenti per gli screening scolatici in caso di quarantena o monitoraggio. Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 17 , domenica dalle 8 alle 12.v



Ospedale di Castelfranco dal lunedì al venerdì per assistiti fino a 14 anni, solo su prenotazione.



Sarà possibile accedere ai Covid Point dedicati agli studenti (Conegliano, Casier e Castelfranco Veneto) solo esibendo la comunicazione del provvedimento scolastico inviato via mail dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica, nella fascia oraria indicata nel documento.