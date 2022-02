Covid: calo dei contagi in Veneto, 4.910 in 24 ore

VENEZIA - Mostrano un calo rispetto a ieri i contagi Covid in Veneto: sono 4.910 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore (5.880 il giorno precedente), mentre sono 21 i decessi.



Numeri che portano il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia a 1.292.744, e a 13.679 quello delle vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. Prosegue con regolarità la discesa degli attuali positivi, 78.302 (- 4.963). Scende ancora il dato dei malati Covid ricoverati in ospedale in area medica, 1.243 (-68), così come quello dei pazienti in terapia intensiva, 111 (-7).

Prime dosi sostanzialmente 'ferme' ormai nella campagna vaccinale in Veneto. Ieri sono state solo 302 (tra ragazzi e adulti) le somministrazioni a persone che si presentavano al primo appuntamento con il vaccino, su un totale di 8.434. Le altre sono state dosi di richiamo del ciclo primario (1.787), e booster (6.345). Il tasso di popolazione residente che ha ricevuto la terza dose è del 62,1%; per le vaccinazioni pediatriche risulta vaccinato con prima dose il 32,6% dei ragazzi tra i 5 e gli 11 anni.