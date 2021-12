Covid, boom di contagi in 14 comuni della Marca

TREVISO - La curva dei contagi in Provincia di Treviso continua salire incessantemente. Anche oggi si registrano oltre mille nuovi positivi al Covid-19 e sono 12.726 i trevigiani alle prese con il virus nella nostra Provincia. Negli ospedali trevigiani sono ricoverati 308 pazienti positivi, di cui 25 pazienti in Terapia intensiva. Numeri che fanno pensare a possibili nuove restrizioni per le prossime settimane e la zona arancione per il Veneto sembra sempre più vicina.



Il tasso di positività cresce di 20 punti, la media provinciale è di 667 positivi ogni 100.000 abitanti con un picco di 786 ogni 100.000 abitanti nel distretto di Pieve e 778 in quello di Asolo. In queste due aree sono concentrati i comuni della Marca “maglia nera”, ovvero quei territori che hanno un tasso superiore a mille casi in rapporto a 100mila abitanti. E sono: Asolo, Castelcucco, Cison, Colle Umberto, Fonte, Fregona, Loria, San Fior, San Zenone, Santa Lucia di Piave, San Pietro di Feletto, Sarmede e Tarzo.