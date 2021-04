Covid: Berlino, 8mila in piazza, polizia interviene per disperdere manifestanti

GERMANIA - La polizia di Berlino è intervenuta ieri per disperdere una manifestazione di circa 8mila persone convocata per contestare le norme restrittive anti-Coronavirus discusse in parlamento. I manifestanti non rispettano le norme di distanziamento sociale e molti sono senza mascherina, hanno reso noto le forze dell'ordine, dispiegate per evitare disordini in occasione delle proteste.

La foto fa riferimento alle proteste di qualche giorno fa.