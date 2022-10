Covid, balzo dei contagi e 8 morti

VENEZIA - Forte balzo in avanti dei contagi da Covid-19 in Veneto, con 8.312 nuovi casi registrati ieri, che portano il totale a 2.294.591, e 8 vittime, con il totale a 15.499.

Crescono di conseguenza anche gli attuali positivi, che sono 54.992, 3.156 in più rispetto a ieri.

Negli ospedali aumentano (+45) i ricoveri in area medica, che sono 665, mentre sono invariati (26) i pazienti in terapia intensiva. La campagna vaccinale registra 2.044 somministrazioni nella giornata di ieri, in maggioranza (1.924) quarte dosi.