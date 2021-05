Covid: avvocato compra la pagina di un quotidiano a sostegno di Crisanti

VENEZIA - Un gesto spontaneo nei confronti di una persona che non conosce ma che, in piena pandemia, ha dimostrato grande lucidità per poi trovarsi da solo, abbandonato anche da parte dei suoi colleghi. È il motivo che ha spinto l'avvocato Giosella Toninello di Este (Padova) ad acquistare oggi un'intera pagina del Corriere del Veneto per ringraziare il professor Andrea Crisanti, chiamato in causa sull'uso e sullo studio dei tamponi Covid in Veneto.



"Ha fatto un grande lavoro da solo - dice all'ANSA la legale - non sufficientemente supportato non solo dalla politica, ma quello era da aspettarselo, ma anche da parte dei suoi colleghi che solo tardivamente hanno provato a stargli vicino". Toninello precisa "di non conoscere Crisanti, di non conoscere il suo ambiente e tanto meno di averne avuto a che fare dal punto di vista professionale ma, dopo quanto ha visto nel corso della pandemia, le è sembrato giusto dirgli grazie, sostenerlo anche perché crede che ci siano molte persone che la pensano come lei".



Una persona poco rappresentata, per Toninello, che nella lettera aperta pubblicata scrive: "amiamo la verità, crediamo nel sapere, riconosciamo l'onestà intellettuale, ammiriamo il coraggio, riponiamo la nostra fiducia nel libero pensiero". "E' un dovere - aggiunge - esprimere profonda riconoscenza a coloro che, come il professor Crisanti, dicono la verità".