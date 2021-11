Covid Austria, 'lockdown' per non vaccinati da 8 novembre

AUSTRIA- L'Austria vara il lockdown per i no vax. Da lunedì 8 novembre solo i vaccinati o i soggetti guariti dal covid potranno accedere a ristoranti, hotel, eventi culturali e sportivi. Le norme saranno in vigore a partire dall'8 novembre con una fase di transizione di 4 settimane destinata a incentivare la campagna di vaccinazione, ha spiegato il cancelliere Alexander Schallenberg. "Nessuno intende dividere la società, ma è nostra responsabilità proteggere le persone", ha dichiarato in conferenza stampa. "La situazione è eccezionale, l'occupazione delle terapie intensive sta aumentando molto più velocemente del previsto".