Covid, aumentano i ricoveri: San Camillo di Treviso e Vittorio Veneto convertiti a Covid hospital

TREVISO/VITTORIO VENETO - Il virus corre ad una media di 588 nuovi positivi al giorno. Oggi i posti letto occupati da pazienti Covid negli ospedali trevigiani è di 244, di cui 16 in Terapia Intensiva e 68 ricoverati negli ospedali di comunità di Treviso e Vittorio Veneto.



Per questo l’Ulss2 da oggi ha convertito a Covid hospital il presidio di Vittorio Veneto e un'ala dell’ospedale San Camillo di Treviso che ha messo a disposizione 34 letti. “A Vittorio Veneto al momento manteniamo ancora il reparto di Otorinolaringoiatria, mentre il resto è convertito a Covid hospital, con 30 letti ancora a disposizione per accogliere eventuali pazienti positivi - spiega l’Ulss2 - . Aperta da oggi anche l’area Covid al San Camillo di Treviso, con 34 posti letto, dove oggi pomeriggio sono stati trasferiti i primi tre pazienti”.



L’Ulss 2, con questi dati, è inserita nella fascia di rischio F3 ( su una scala di 5), ovvero la pressione degli ospedali comporta la riduzione ulteriore delle attività ordinarie non urgenti. “L’attività ordinaria è stata ridotta in tutti gli ospedali della Provincia, così come la Day Surgery, (chirurgia in giornata senza ricovero ndr). Restano garantite tutte le urgenze”.