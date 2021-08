Covid, aumentano i ricoveri in provincia di Treviso: il più giovane ha 27 anni

VITTORIO VENETO - Sono 50 le persone ricoverate per Covid negli ospedali della Marca. All’ospedale di Vittorio Veneto sono 17 le persone ricoverate positive al Covid e altre 11 all’all’ospedale di comunità.



“Tutti i ricoverati non sono vaccinati, tranne due pazienti che hanno fatto il vaccino (un paziente ha completato il ciclo vaccinale e uno con una sola dose) ed hanno 78 e 79 anni”, fa il punto l’Ulss2. “Tra i pazienti ricoverati presso l’ospedale di comunità anche un ragazzo di 27 anni”.



E’ del 1990 la paziente più giovane ricoverata in Pneumologia all’ospedale Cà Foncello di Treviso, che conta in totale 6 pazienti Covid, altri 5 sono ricoverati in Malattie Infettive e 4 in Terapia Intensiva, tra i quali un 49enne, per un totale di 15 pazienti. Tutti i pazienti sono non vaccinati.