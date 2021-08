Covid, aumentano i posti letto occupati nelle Terapie Intensive

VENEZIA - Il Covid continua a contagiare e salgono i posti letto occupati nelle Terapie intensive. Anche oggi sono 505 i nuovi positivi al Covid registrati in Veneto, il totale sale a 448.229.



Il bollettino coronavirus di Azienda Zero di venerdì 20 agosto mostra i dati aggiornati sulla diffusione dell'epidemia al Sars-Cov-2. L’incidenza dei positivi è di 1,37% su 36.903 tamponi effettuati.



Ci sono 272 persone ricoverate (+7), 224 in area non critica (+3) e 48 in intensiva, più quattro rispetto a giovedì. Attualmente i positivi sono 12.664. Complessivamente, dall'inizio della pandemia sono stati registrati 447.794 contagi. OT