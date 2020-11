Covid, in arrivo l'ordinanza in Veneto: liberi gli spostamenti, stretta su parchi commerciali e bar nel weekend

C’è attesa per l’ordinanza che il governatore Luca Zaia firmerà oggi. Ordinanze analoghe verranno emanate anche in Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna. Per ora si tratta solo di anticipazioni, ma ci dovrebbero essere delle differenze rispetto a quando emerso nei giorni scorsi: non ci dovrebbe infatti essere il divieto di spostamento fuori dal comune nel weekend.

Sembra che le nuove restrizioni riguardino invece le modalità di accesso e di consumazione al bar per i fine settimana: dovrebbe arrivare l’obbligo della consumazione ai tavoli sin dal primo pomeriggio. Dovrebbe poi arrivare anche la stretta su parchi commerciali e strutture di medie dimensioni, e non è esclusa la chiusura delle strade “dello shopping”.

Oggi il presidente Zaia e il governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini dovrebbero adottare due ordinanze molto simili tra loro, con strette nei weekend per limitare gli assembramenti e i contatti sociali. Va avanti in queste ore il dialogo dei due governatori con il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, che tuttavia avrebbe qualche dubbio in più sulla nuova stretta, preoccupato dalle sorti di bar e ristoranti, già fortemente provati dall'emergenza.

I tre, viene spiegato all'Adnkronos da fonti autorevoli, sarebbero intenzionati a far valere le loro ragioni col governo, chiedendo ristori immediati e certi per superare il nuovo giro di vite, un tema che oggi sarà sul tavolo della nuova riunione tra Conte e i capi delegazione con il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri.