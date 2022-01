Covid: albergo 'no vax' nel Padovano chiuso da Polizia

PADOVA - Un albergo di Abano Terme (Padova) è stato chiuso e i titolari denunciati per epidemia colposa, al termine di un 'blitz' della Polizia di Padova, che ha scoperto violazioni delle norme anti-Covid, oltre alla presenza di alcuni cittadini stranieri irregolari.



Al momento del controllo degli agenti era presente alla reception il padre del titolare, 84 anni, che era sprovvisto di mascherina e poi risultato positivo al Coronavirus. Oltre alla multa per il mancato utilizzo della mascherina nei confronti del figlio - titolare dell'albergo - è stata disposta la chiusura dell'attività per cinque giorni.

Entrambi sono stati denunciati per epidemia colposa e multati per mancanza di Green pass. Nel corso del controllo delle 24 camere della struttura è emerso che quattro clienti erano sprovvisti di certificazione verde e per questo multati. Uno di essi non era stato registrato al portale alloggiati web della Questura.



Infine, dall'identificazione dei clienti, 21 in tutto, due sono risultati irregolari sul territorio dello Stato e per questo denunciati ed espulsi.

Uno di loro, cittadino tunisino, è stato accompagnato nella serata di ieri al Cpr di Bari.