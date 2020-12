Covid, 5 nuovi casi a Pechino: scattano test di massa

PECHINO (CINA) - Pechino ha messo in atto un programma di test di massa per controllare un focolaio epidemico in città, dove si sono registrati cinque nuovi casi positivi oggi.



Le autorità locali hanno inasprito le misure di prevenzione e controllo e ieri sono stati effettuati numerosi rilevamenti nella zona, dopo che due casi positivi erano stati scoperti venerdì.



In una conferenza stampa, le autorità sanitarie hanno detto che "non si può escludere che ci siano altri casi". In più, nel focolaio nella provincia di Liaoning si sono rilevati sette casi locali, ai quali si sommano i dieci casi importati registrati nella parte continentale della Cina. Si sono anche rilevati 15 casi asintomatici, dei quali 11 sono importati.



D'altra parte, con i 16 pazienti che sono guariti nelle ultime 24 ore, è salito a 81.987 il numero dei guariti dalla malattia in Cina. Da quando è stato rilevato il primo caso positivo, 86.955 persone hanno patito la malattia nella parte continentale del Paese asiatico e 4.634 sono morti.