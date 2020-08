Covid: 5 casi a Vittorio Veneto e ben 3 di questi hanno meno di 30 anni

VITTORIO VENETO – Cinque vittoriesi positivi al coronavirus. E tre di loro hanno meno di 30 anni. Si abbassa dunque l’età delle persone colpite da Covid-19.

Lo ha reso noto stasera, venerdì, il sindaco Antonio Miatto in apertura del consiglio comunale. Tutti e cinque stanno bene e sono asintomatici. E sono al proprio domicilio, dunque non sono ricorsi a cure mediche.

«Dopo diverse settimane in cui non c'erano state positività, da un paio di settimane abbiamo una ripresa dei numeri in città. Abbiamo attualmente cinque persone positive, e forse anche una sesta di cui sapremo domattina – ha reso noto il sindaco -. Si tratta di un 19enne, un 20enne, un 26enne, un 50enne e un 56enne. Sono tutti a casa e senza sintomatologie importanti. Mi sento di richiamare tutti ad un minimo di attenzione. Il fenomeno è presente anche in città, di modesta entità numerica e sintomatologica». L’invito del sindaco è dunque quello di non abbassare la guardia, rispettando il distanziamento sociale, l’uso della mascherina e l’igienizzazione delle mani.

Nella vicina Cappella Maggiore salgono a due le persone positive. Anche qui è stato il sindaco Vincenzo Traetta a darne comunicazione oggi: «Comunico la presenza di un nuovo caso di positività. Si tratta di una persona in isolamento domestico anche questa asintomatica. L’emergenza non è finita, ma con gli opportuni accorgimenti può essere controllata. Cerchiamo di fare tutti la nostra parte responsabilmente. Vi raccomando di usare sempre la mascherina nei luoghi chiusi e di evitare assembramenti».