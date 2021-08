Covid, 420 nuovi casi in Veneto, curva dei contagi in calo

VENEZIA- Si attenua la curva dei nuovi contagi da Coronavirus in Veneto, con 420 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore che portano il totale a 449.463, e nessun decesso, con il totale delle vittime fermo a 11.666.



Il Bollettino della regione segnala una diminuzione anche nei positivi attualmente in cura, che sono 12.663 (-31), e nei ricoverati nei reparti non critici, che sono 217 (-9). Crescono invece di 3 pazienti i reparti di terapia intensiva, in totale 52.