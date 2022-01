Covid: 40 bambini ricoverati in Veneto

VENETO - Sono 40 ad oggi i bambini da 0 a 14 anni ricoverati per Covid negli ospedali del Veneto. Nessuno di loro è in terapia intensiva. Lo si apprende da fonti della sanità della Regione. Il dato più alto riguarda i neonati: sono 16 quelli attualmente ricoverati mentre sono 10 i bambini da 1 a 4 anni, e 10 quelli nella fascia 5-11 anni; solo 4 i ricoverati tra 12 e 14 anni.



Sul totale, il 36% dei ricoveri di bambini con Covid è dovuto però alle complicanze di altre patologie. il 21% (3 bambini) ha invece un quadro clinico severo, il 22% (3) presenta solo sintomi lievi, e il 14% (2) è già negativizzato.



Quando all'aumento degli ingressi in ospedale, l'ultima settimana di dicembre (25-31) ha visto un aumento dei casi, 10 bambini accolti per Covid, contro 8 della settimana precedente. La settimana di Natale aveva purtroppo registrato anche il primo decesso in Veneto di un piccolo paziente per Covid, quello di una bambina di 3 anni, affetta da altri gravi patologie.