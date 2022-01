Covid, 312 positivi ricoverati negli ospedali della Marca, alcuni pazienti gravi rifiutano le cure

TREVISO - La provincia di Treviso ha superato il tetto dei 20 mila positivi. Ieri, il bollettino regionale registrata 1.232 nuovi contagiati per un totale di 20.249 trevigiani alle prese con il virus. Si registrano nuovi positivi anche tra il personale sanitario: 5-6 infermieri impiegati in diverse strutture e una ventina gli operatori delle case di risposo.



Sul fronte dei ricoveri sono 312 i pazienti positivi negli ospedali trevigiani: 81 ricoverati a Montebelluna, 128 a Vittorio Veneto e 103 al Ca' Foncello di Treviso e 40 i pazienti in terapia intensiva. Diversi i pazienti non vaccinati, sottolinea l’Ulss2, che arrivano in condizioni già disperate all’ospedale e sono costretti alle cure della Rianimazione. Alcuni hanno anche inizialmente rifiutato le cure, per cambiare idea solo con l’aggravarsi del quadro di salute.