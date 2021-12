Covid, 293 ricoveri negli ospedali trevigiani: "Lo scorso anno, senza vaccino, erano il doppio"

TREVISO - La pressione negli ospedali trevigiani continua a salire, così come il fronte dei contagi. Nella Marca sono 293 i pazienti positivi al Covid ricoverati e 36 negli ospedali di comunità. Anche nel reparto di Terapia Intensiva il numero sale, sono 24 attualmente i pazienti ricoverati. Purtroppo nella giornata di ieri si sono registrati altri 3 decessi.



“Con i pazienti ricoverati in area medica la nostra Ulss è inserita nella fascia di rischio F4 ( su una scala di 5) ovvero la pressione degli ospedali comporta la riduzione ulteriore delle attività ordinarie non urgenti, mentre per i posti letto occupati in Terapia Intensiva siamo ancora nella fascia F3”, ha spiegato il direttore generale Francesco Benazzi - Al momento abbiamo ancora 10 posti letto in terapia intensiva a disposizione che apriremo progressivamente al bisogno”.



I contagi, secondo le proiezioni dell’andamento della quarta ondata, continueranno a salire almeno fino a Natale. Solo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 805 nuovi positivisti per un totale di 9.937 trevigiani attualmente alle prese con il virus. È il secondo numero più alto di tutto il Veneto dopo Padova, che ha superato quota 11.700. Solo ieri sono stati eseguiti 8.223 tamponi nei covid point.



Resta preoccupante la situazione nelle scuole della Marca. Sono 563 le classi raggiunte da provvedimenti sanitari: 96 classi in quarantena e 467 in monitoraggio.



L’Ulss2 ha ribadito l’importanza di fare il vaccino contro il Covid per proteggere se stessi e gli altri. E proprio grazie a questo che oggi, rispetto ad un anno fa, i casi di contagio e ricoveri sono dimezzati. “Se oggi, 14 dicembre 2021, abbiamo 293 pazienti ricoverati per Covid, lo scorso anno, 14 dicembre 2020, ne avevamo oltre 400. Nell’ultimo mese ( dal 12 novembre al 12 dicembre 2021) sono stati 33 i pazienti ricoverati in Terapia Intensiva, se non ci fosse la vaccinazione oggi ne avremmo 76, ben 43 in più”.