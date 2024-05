La costringeva a pulire casa e a servire a tavola: arrestato il patrigno

VILLESSE (GORIZIA) - Un uomo di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti ai danni della figliastra. La moglie, una donna di 32 anni di origini straniere e madre della vittima, è stata denunciata per non aver impedito le violenze.



L'indagine è partita da una segnalazione scolastica dopo le confidenze della ragazza. Gli investigatori hanno scoperto un quadro di abusi quotidiani: la giovane veniva sottoposta a violenze fisiche e psicologiche alla presenza dei due fratelli minori. Oltre a essere costretta a pulire la casa e a occuparsi del bucato, doveva servire la famiglia a tavola e affrontare estenuanti allenamenti in giardino, vivendo nel terrore di essere svegliata nel cuore della notte o di non poter frequentare la scuola.

Il Gip ha convalidato l'arresto dell'uomo, ordinandone la detenzione in carcere. La madre, accusata di condotta omissiva, è stata denunciata a piede libero.