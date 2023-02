I COSTI DEL NOSTRO CIBO. SFRUTTAMENTO DELLE PERSONE E DELL'AMBIENTE



Incontro con Sara Manisera, giornalista indipendente e autrice del libro "Racconti di schiavitù e lotta nelle campagne"



Quali sono le storie delle mani che raccolgono la frutta e la verdura in Italia? Seguendo il ciclo delle stagioni, Sara Manisera ha raccolto le storie di braccianti impiegati nelle campagne italiane, spesso immigrati, e di quanti attraverso associazioni e cooperative propongono un modello di lavoro agricolo, rispettoso dei diritti e dell’ambiente, fuori dalla Grande Distribuzione Organizzata. Dalla Calabria al Piemonte, passando per la Puglia e la Sicilia, le donne e gli uomini incontrati raccontano un’Italia che lotta e che non si piega allo sfruttamento.



Prenotazione consigliata: prenotazioni@combinazionifestival.it o 3454813756

Sara Manisera, giornalista indipendente, collabora con numerose testate, italiane e internazionali, tra cui Internazionale, Al Jazeera, Libération e Lifegate. Ha realizzato reportage da Iraq, Siria, Libano, Tunisia, Bosnia, Kosovo. Ha vinto la Colomba d'Oro per la Pace con il webdoc Donne Fuori dal Buio, realizzato con Arianna Pagani in Iraq, il Dig Festival Riccione 2019 e il True Story Awards con un'inchiesta sui desaparecidos in Siria.

L’incontro è realizzato nell’ambito di Fuori-festival, nuova rassegna di incontri per orientarsi nel mondo che cambia, e del Patto per la Lettura in Area Montebellunese.

L’iniziativa è promossa e organizzata dall’Associazione CombinAzioni con il patrocinio della Città di Montebelluna e in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Montebelluna, la Cooperativa Una Casa per l’Uomo, la Cooperativa Pace e Sviluppo e la Fondazione Sportsystem.