Cosa si potrà fare da martedì, quando torneremo in zona arancione

VENETO – Una ventata di ottimismo in Veneto dopo la conferma che da martedì torneremo ad essere in zona arancione e non più condizionati dalle rigorose norme della zona rossa. Ecco cosa cambia all’indomani di Pasquetta per i veneti oltre che per i cittadini di: Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, Molise, provincia di Bolzano, provincia di Trento, Sardegna, Sicilia e Umbria.



SPOSTAMENTI

Si torna a potersi muovere liberamente e senza obbligo di autocertificazione nel proprio comune.



SECONDE CASE

Fermo restando che l’abitazione può ospitare solo un nucleo famigliare (quindi niente parenti ed amici) c’è la possibilità di raggiungere le seconde case anche se fuori regione



VISITE AD AMICI E PARENTI

Ci si può recare in visita ma una sola volta al giorno ma all’interno del proprio comune e per un massimo di 2 persone.



SCUOLE

In classe fino alla terza media tutti gli studenti mentre per i ragazzi delle superiori la presenza varierà tra il 50% al 75%.



NEGOZI

Sono aperti tutti i negozi, quindi anche quelli "non essenziali”. Chiusi nei festivi e prefestivi i negozi all'interno di centri commerciali e mercati, tranne: farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.



PARRUCCHIERI ED ESTETISTI

Tornano ad essere aperti parrucchieri, barbieri e centri estetici.



CINEMA, MOSTRE E TEATRI

Resteranno ancora chiusi fino a quando non ci sarà il passaggio in zona bianca.



BAR E RISTORANTI

Bar e ristoranti potranno lavorare con l'asporto (i bar fino alle 18 e i ristoranti fino alle 22) o le consegne a domicilio.



SPORT

Restano chiuse palestre e piscine ma sono consentite passeggiate in bicicletta o a piedi in tutto il territorio comunale. Aperti i centri dedicati agli sport individuali come tennis e il golf.