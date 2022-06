Cortina, scontro tra Ferrari e camion lungo la statale

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - Alle 11.45 di oggi, martedì 7 giugno, i Vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada statale 51 di Alemagna, in località Fiames di Cortina d’Ampezzo, nei pressi della casa cantoniera, per un incidente tra un autoarticolato e una Ferrari che, per fortuna, non ha provocato il ferimento di nessuna persona.

I pompieri, arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza la Ferrari F8 e il mezzo pesante.

Nel frattempo i carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore con la rimozione dei mezzi da parte del soccorso stradale.