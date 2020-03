Cortina presa d'assalto: piste aperte e sole

Cortina d'Ampezzo rimane 'un'isola felice' nell'emergenza sanitaria che coinvolge anche il Veneto. Il nuovo Dpcm del Governo blocca i comprensori sciistici nelle province in isolamento, tra le quali non rientra Belluno. Le piste a Cortina sono quindi tutte aperte "e c'è parecchia gente - spiega il sindaco, Gianpietro Ghedina - Oggi c'è una giornata di sole, con cielo azzurro. Abbiamo avuto un forte afflusso di turisti, già da ieri sera, e in città fino a questo momento non viene apparentemente percepita la situazione di emergenza che si vive altrove".

Nei giorni scorsi le precipitazioni hanno apportato un manto di neve fresca di un metro e 20. Le piste sono quindi nelle migliori condizioni.