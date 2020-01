Cortina, l'albergo viene messo sotto sequestro dall'ufficiale giudiziario: i clienti vengono "sfrattati" dalle camere

CORTINA - Hotel messo sotto sequestro per mancati pagamenti, e i clienti che erano ospitati all’interno sono stati letteralmente “sfrattati”.

E’ accaduto venerdì scorso, quando l’ufficiale giudiziario, accompagnato dai carabinieri, si è presentato in un albergo di Cortina per il sequestro: i clienti sono stati fatti uscire dalle loro camere e sono stati trasferiti in strutture vicine.

Invece il sabato e la domenica gli altri clienti che sono arrivati all’hotel – dopo aver prenotato online - lo hanno trovato chiuso: sul portone un avviso che spiegava che l’hotel era stato posto sotto sequestro.