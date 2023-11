Cortina imbiancata da 10 centimetri di neve fresca

CORTINA - Risveglio invernale a Cortina d'Ampezzo dove, nel corso delle perturbazioni della notte, sono caduti 10 centimetri di neve. Per la località dolomitica si tratta della prima nevicata in centro città della stagione autunnale. Le precipitazioni delle ultime ore hanno imbiancato l’intera area montana veneta a quote superiori ai 1.200 metri. I fiocchi sono caduti in tutta l'area del Bellunese con un picco ad Alleghe-Zoldo di 37 centimetri. Apporti consistenti di neve fresca anche a Misurina, sul Passo Falzarego, ad Arabba e a Falcade e in generale in tutte le località sopra i 1.200 metri di quota.