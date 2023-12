Cortina celebra 40 anni di 'Feste di Natale' film cult del 1983

CORTINA - Cortina d'Ampezzo si appresta a festeggiare nel fine settimana i 40 anni dalla realizzazione di 'Vacanze di Natale' il film cult del 1983, il primo cinepanettone della storia, con una serie di eventi che vedranno arrivare nella località turistica i protagonisti del cast, a partire dal regista Enrico Vanzina. Base logistica, come lo era nel set del film, l'hotel del La Poste dove è previsto, il giorno 15, una conferenza stampa di presentazione da parte di Sandro Bottega, presidente onorario del comitato che ha realizzato uno speciale Salmanazar da 9 litri di Prosecco Gold per brindare all'evento che prevede, in serata anche un concerto di Jerry Calà, tra i più iconici protagonisti del film,, con la sua Super Band dal titolo evocativo: "40 anni di libidine".

Tra gli altri appuntamenti, non ancora resi noti, la consegna del Nations Award Cortina a Enrico Vanzina per aver creato un genere cinematografico di grande successo, un film che ha fotografato un'epoca indimenticabile attraverso i suoi miti.