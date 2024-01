CORSO DI WINE EXPERIENCE: Avvicinamento al Vino

GIOVEDÌ 01-08-15-22 FEBBRAIO 2024 dalle ore 20.00 alle ore 22.30

Officina del Vino – Via IV Novembre, 12 – Villorba (TV)

experience@lacantinapizzolato.com

+39 0422 928166 oppure +39 0422 1847211

— —

Ritorna uno dei nostri corsi più apprezzati, il giovedì preparatevi a scoprire tutti i segreti del vino!

Quattro serate in cui scoprire e confrontarsi imparando a conoscere l’arte della vinificazione.

Le lezioni saranno guidate da Sabrina Rodelli, sommelier FISAR e export manager, e da Luca Zamai, enologo della Cantina.

In ogni serata saranno proposti creativi abbinamenti vino-cibo, ideati e studiati dalla collaborazione con il nostro chef, che vi permetteranno di vivere un’esperienza gustativa a 360°.

4 lezioni, 4 temi differenti, molte curiosità da scoprire e una sola passione da condividere.

Ogni lezione sarà dedicata ad un tema specifico: la vinificazione dei vini bianchi e quella dei rossi, i diversi metodi di produzione dei vini spumanti e per concludere i vini da meditazione.



Approfondiremo anche come servire correttamente le diverse tipologie di vini: stappatura, temperatura di servizio e conservazione.

Durante il corso vi faremo immergere nel mondo del vino attraverso una visita guidata nelle diverse aree della cantina.

Un corso adatto a tutti, da chi vuole avvicinarsi al vino per la prima volta, a chi vuole arricchire le proprie conoscenze su questo mondo meraviglioso.

— —

Corso su prenotazione e a numero chiuso.

E’ possibile riservare il proprio posto per tutta la durata del corso o per le singole lezioni.

Il corso verrà garantito al raggiungimento di un minimo di persone.



E’ richiesta gentile adesione al corso intero ENTRO IL GIOVEDÌ 25 GENNAIO 2024.

I vini in degustazione, italiani ed esteri, sono tutti certificati BIOLOGICI.

— —

PROGRAMMA EVENTO:

1° LEZIONE | GIOVEDÌ 01 FEBBRAIO 2024 dalle 20.00 | STAPPA!

Teoria e degustazione: Come si vinifica un vino bianco: i vari metodi di vinificazione.

Visita guidata alla cantina nell’area di vinificazione.

Degustazione di 4 vini bianchi.

Food pairing: 4 proposte culinarie in abbinamento.

La curiosità: Tutti i segreti per una perfetta mescita del vino.

ADESIONI ENTRO LUNEDÌ 29 GENNAIO 2024.

2° LEZIONE | GIOVEDÌ 08 FEBBRAIO 2024 dalle 20.00 | ESPLORA!

Teoria e degustazione: Come si vinifica un vino Spumante: i vari metodi di spumantizzazione.

Degustazione di 4 vini spumanti.

Food pairing: 4 proposte culinarie in abbinamento.

La curiosità: I difetti olfattivi del vino.

ADESIONI ENTRO IL LUNEDÌ 05 FEBBRAIO 2024.

3° LEZIONE | GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2024 dalle 20.00 | SCOPRI!

Teoria e degustazione: Come si vinifica un vino rosso: i segreti della vinificazione.

Visita guidata alla cantina nella suggestiva barricaia.

Degustazione di 4 vini rossi.

Food pairing: 4 proposte culinarie in abbinamento.

La curiosità: Conservare e degustare un vino d’annata.

ADESIONI ENTRO IL LUNEDÌ 12 FEBBRAIO 2024.

4° LEZIONE | GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 2024 dalle 20.00 | MEDITA!

Teoria e degustazione: Come si vinifica un vino da meditazione: dai barricati ai passiti.

Visita guidata alla cantina nell’area di imbottigliamento.

Degustazione di 4 vini da meditazione.

Food pairing: 4 proposte culinarie in abbinamento.

La curiosità: Il packaging del vino, dal tappo all’etichetta.

ADESIONI ENTRO IL LUNEDÌ 19 FEBBRAIO 202

— —



INFO EVENTO:

COSTO CORSO INTERO: 170.00 €

COSTO SINGOLA LEZIONE: 60.00 €

METODO DI PAGAMENTO: PAGAMENTO ANTICIPATO per iscrizione

-presso il nostro Punto Vendita di Villorba in via IV Novembre, 12 – Villorba (TV)

-tramite BONIFICO BANCARIO per info: experience@lacantinapizzolato.com

— —

PARKING Officina del Vino in via IV Novembre, 12 – Villorba (TV) - adiacente la cantina con ingresso separato dai vigneti in Via Cal di Treviso